شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : مستجدات عاجلة .. الجيش الوطني يعلن استعادة 20 كم في جبهة نهم وسط تقدمات مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعداداً للمواجهة والتقدم وجاهزية قتالية ومعنويات عالية يباغتون بين الحين والآخر عناصر جماعة الحوثي ويقتلون وياسرون منهم الكثير ويغنمون أسلحة وعتاداً ويستعيدون مواقع استراتيجية؛ هذا هو حال أبطال القوات المسلحة في جبهة نهم، لا يكلون ولا يملون ولا يلتفتون للشائعات والأراجيف .

مؤخرا نفذ أبطال القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران وتوغّلت إلى خلف مواقع جماعة الحوثي في جبهة صلب.

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وأسفرت العملية عن استعادة مواقع استراتيجية وسقوط قتلى من عناصرجماعة الحوثي، و إحراق مدرعة قتالية بما فيها واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة.

عمليات الإغارة والهجوم المستمر الذي تنفذه القوات المسلحة أصابت جماعة الحوثي بالرعب والهلع، وأثبتت كفاءة وجاهزية أبطال الجيش القتالية وقدراتهم العالية على توجيه ضربات موجعة للمليشيا.

وخلال الأيام الماضية استعاد أبطال الجيش عدداً من المواقع الجديدة في منطقة نجد العتق وأحرزوا تقدمات جديدة بأكثر من ٢٠ كم.. كما تمكنت وحدات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بيد جماعة الحوثي، بينها مدرعات وعربات وقنابل وأسلحة إيرانية الصنع حصلت عليها جماعة الحوثي خلال الفترة الأخيرة عبر التهريب الذي تقوم به إيران، كما تم إلقاء القبض على عدد من عناصر جماعة الحوثي بينهم قيادات ميدانية.

هجمات أبطال القوات المسلحة في نهم وملاحمهم الأسطورية التي نفذت مؤخرا، تظهر بسالة وشجاعة أبطال الجيش أثناء اقتحامهم المواقع والقبض على عناصر جماعة الحوثيالتي عجزت عن صد الهجوم واختبأت في الخنادق.

معركة وجود

وعن التكتيكات القتالية والمعارك والانتصارات ومعنويات المقاتلين في جبهة نهم، أكد قادة وأبطال الجيش المرابطين في ميادين الشرف والفداء تمسكهم بالعهد والوعد الذي قطعوه على انفسهم و المضي حتى استكمال معركة تحرير كل تراب الوطن والعزم على استعادة الدولة بكامل مؤسساتها والانتصار للمظلومين.

حيث قال العقيد / قاسم البدجي توجيه اللواء ٨١ في جبهة صلب نهم:” أبطال الجيش المرابطون في الخطوط الأمامية لجبهة نهم لا يهمهم الشائعات أو بعض الانتصارات الوهمية التي تحققها جماعة الحوثي ولا يلتفتون إليها بقدر ما تزيدهم عزيمة وإصراراً ومعنويات لأن قضيتهم وهدفهم ليس جبلاً أو تبة أو مدينة أو سوقاً، هدفهم استعادة الدولة المسلوبة بكامل مؤسساتها، هدفهم تطهير اليمن من جماعة الحوثي تدعي الحق الإلهي هدفهم نصرة المستضعفين والمظلومين والنازحين والمشردين”.

ويضيف البدجي: “نحن هنا في جبهة صلب معنوياتنا مرتفعة وقضيتنا وهدفنا واضح و ونحقق انتصارات متتالية وندحر تسللات عناصر الحوثيين ونلقنهم هزائم متتالية وجثثهم تملأ الشعاب والتباب”.

وعن حال جماعة الحوثي المعنوي والعسكري قال: “وضع جماعة الحوثي منهار، ومعنوياتهم في الحضيض، كل ما لديهم هو إعلام كاذب مزيف يقلب الحقائق ويكذب على البسطاء والأطفال ويغرر بهم ويزج بهم إلى جبهات القتال، وهناك يموتون أو يفرون في أول مواجهة”.