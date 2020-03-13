شكرا لمتابعة خبر عن تطورات عسكرية متسارعة.. رئيس الوزراء يناقش مع ”بن عزيز“ و”الحبيشي“ خططهم العسكرية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : مستجدات عاجلة .. الجيش الوطني يعلن استعادة 20 كم في جبهة نهم وسط تقدمات مستمرة بيان هام وعلجل .. من البنك المركزي في العاصمة الموقتةعدن (نص البيان ) هام وخطير للغاية : تصريحات مخيفة لمدير مطار عدن بخصوص فيروس كورونا عاجل وخطير : توتر عسكري في مطار عدن الدولي بين قوات التحالف العربي وامن عدن

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