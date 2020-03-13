شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن: افتتاح مسجد الإمام الحسين بن علي في بني مطر..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن: افتتاح مسجد الإمام الحسين بن علي في بني مطر..تفاصيل

افتتح مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد مفتاح ووكيل محافظة صنعاء طالب دحان ووكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع تنمية المحليات أحمد الشوتري اليوم مسجد الإمام الحسين بن علي في بيت عذران ببني مطر.

يقع المسجد الذي بُني على نفقة علي ومحمد حسين سعيد وحسين مهدي العدار على مساحة ألفين و500 متر مربع مع ملحقاته.

جديد اب برس​

Advertisements

وفي الافتتاح أشار العلامة مفتاح في خطبة الجمعة بالمسجد بحضور نائب مشرف المحافظة يحيي المؤيدي ومدير مديرية بني مطر وعدد من مديريات محافظتي صعدة والحديدة إلى دور اليمنيين في عمارة بيوت الله بدءً بقبيلة جرهم التي شاركت في تشييد بيت الله الحرام مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ومسجدي قباء والمسجد النبوي.

وتطرق إلى أهمية الحفاظ على بيوت الله وتدارس القرآن والعلوم الشرعية، فضلا عن تعزيز دور الخطباء والمرشدين في إشاعة ثقافة التسامح والمحبة والإخاء بين أبناء اليمن .. لافتا الشرف العظيم الذي يناله المرء باهتمامه وعنايته لبيوت الله.

وربط العلامة مفتاح بين يعمر المساجد ومن يفجرها ومن يتمسك بالهوية الإيمانية والمقابل لها من الهوية الشيطانية .. وقال” إن الهوية الحقيقية تتمثل في بناء المساجد والحفاظ على الهوية الإيمانية والسلوكيات والأخلاق والقيم والمبادئ الدينية “.

إلى ذلك أُقيمت في بيت عذران ببني مطر محافظة صنعاء أمسية ثقافية في إطار تأصيل الهوية الإيمانية بحضور مستشار المجلس السياسي الأعلى محمد مفتاح.

وفي الأمسية أشار وكيلا المحافظة طالب دحان ووزارة الإدارة المحلية أحمد الشوتري ونائب مشرف المحافظة يحيي المؤيدي إلى أهمية التمسك بالهوية الإيمانية وتأصيلها في أوساط المجتمع.

ولفتوا إلى ضرورة إحياء ذكرى مرور خمسة أعوام من الصمود والذكرى السنوية للشهيد التي تتزامن مع ذكرى دخول اليمنيين في الإسلام.

حضر الأمسية مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ومدير مديرية بني مطر عبدالقادر المحضار وعدد من مدراء مديريات محافظتي الحديدة وصعده ومشائخ من أبناء المنطقة.