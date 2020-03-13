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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:الانتقالي يعلن الجهوزية لطرد الشرعية من أبين...تفاصيل

أفادت وسائل إعلام جنوبية أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في حالة جاهزية قصوى لطرد قوات الإصلاح من الجنوب. عدن-الخبر اليمني: جديد اب برس​ Advertisements وقال موقع اليمدا بوست الموالي للانتقالي الجنوبي إن “قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد أكد لقيادة المجلس الجهوزية لتطهير أبين من مليشيات الإخوان والتصدي لأي قوة إرهابية سيتم استقدامها لمساندة تلك المليشيات” ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم انتشار قوات تم تدريبها في السعودية، في مطار عدن، كما شهدت عدن ولحج وأبين استنفار واسع، وسط أنباء عن اجتماع مغلق لتدارس الإجراءات التي سيتم الرد بها على الشرعية، وعلى رفض عودة قيادات المجلس من الخارج إلى عدن، من قبل السعودية.

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