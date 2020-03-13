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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي:هاجم عناصر تابعون لحركة انصار الله الحوثية مساء اليوم مواقع لقوات الحكومة اليمنية في ابين..تفاصيل

هاجم عناصر تابعون لحركة انصار الله الحوثية مساء اليوم مواقع لقوات الحكومة اليمنية في ابين.

وذكرت مصادر تابعتها” الحياة اليمنية” ان مواجهات عنيفة تدور في هذه الاثناء في جبهة ثره باتجاه مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين. وحسب المصادر، فإن الإشتباكات يستخدم فيها عادة جميع انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة وفق التغيرات جديد اب برس​ Advertisements

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