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عدن - ياسمين التهامي - خبر عاجل من قناة تلفزيونية يكشف عن توتر بمطار عدن...تفاصيل

أكدت قناة بلقيس التلفزيونية، وجود أجواء توتر في محيط مطار عدن الدولي جنوب اليمن، ورصد محرر مراقبون برس تأكيد القناة القضائية في خبر عاجل بثته على شاشتها الإخبارية ان أجواء التوتر القائمة بين قوات تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي والقوات السعودية بعدن، َكانت مصادر إعلامية أكدت ان قائد التحالف بعدن مجاهد العتيبي حاول استقدام قوات شمالية للتمركز في محيط المطار بدلا عن القوات الجنوبية وتعيين مدير جديد للمطار وهو الأمر الذي رفضه المجلس الانتقالي ودفع بتعزيزات إلى المطار ماتسبب في نشوب أجواء كم التوتر مايزال قائما حتى ساعة كتابة الخبر. جديد اب برس​ Advertisements

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