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عدن - ياسمين التهامي - شاهد:المليشيات تشن قصف عنيفا وعشوائي على القرى في جبهة ثرة، وسط احتدام المواجهات مع الجيش الوطني...تفاصيل

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي شن هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة أبين(جنوبي اليمن) بهدف اجتياح المحافظة.

وقالت مصادر محلية، ان مواجهات عنيفة تدور في هذه الاثناء بين المليشيات والقوات الحكومية في جبهة ثره باتجاه مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين. وحسب المصادر، فإن الإشتباكات يستخدم فيها عادة جميع انواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة. جديد اب برس​ Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، ان المليشيات تشن قصف عنيفا وعشوائي على القرى في جبهة ثرة، وسط احتدام المواجهات مع الجيش الوطني. واشارت الى ان المليشيات قصفت صباح اليوم الجمعة بقذائف الدبابات مناطق سكنية في قرية القيمه الواقعة على ميمنة الجبهة، فيما ردت القوات الحكومية على موقع الحوثيين بسلاح الهاونات وأرغموا كل من كان في موقع القصف على الفرار من ذلك الموقع.

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