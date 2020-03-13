شكرا لقرائتكم خبر عن شابا من أبناء مديرية الراهدة، أقدم على قتل شقيقته شنقا، وأحرق جثتها في جريمة شرف..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شابا من أبناء مديرية الراهدة، أقدم على قتل شقيقته شنقا، وأحرق جثتها في جريمة شرف..تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements كرت مصادر محلية بمحافظة تعز، أن شابا من أبناء مديرية الراهدة، أقدم على قتل شقيقته شنقا، وأحرق جثتها في جريمة شرف.

وقالت المصادر إن الضحية إمرأة عمرها 30 عاما، قتلها شقيقها وأحرق جثتها أمام طفلها، الذي لا يتجاوز عمره العام، الأسبوع الماضي، في منطقة ورزان الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأرجعت المصادر الجريمة إلى أن الجاني اكتشف عقب عودته من

ولفتت المصادر إلى أنه تم القبض على الجاني وإيداعه في سجن مدينة الصالح بمدينة الحوبان، وتسليم الطفل إلى والده .

ونوهت المصادر برفض قيادات المليشيا، إحالة القضية إلى النيابة، رغم انقضاء أسبوع على وقوعها، بدعوى عدم إجماع أولياء الدم، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء.

وتشهد عدة محافظات يمنية، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاع ملحوظ في أعداد الجرائم الجنائية. كرت مصادر محلية بمحافظة تعز، أن شابا من أبناء مديرية الراهدة، أقدم على قتل شقيقته شنقا، وأحرق جثتها في جريمة شرف.وقالت المصادر إن الضحية إمرأة عمرها 30 عاما، قتلها شقيقها وأحرق جثتها أمام طفلها، الذي لا يتجاوز عمره العام، الأسبوع الماضي، في منطقة ورزان الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.وأرجعت المصادر الجريمة إلى أن الجاني اكتشف عقب عودته من السعودية قبل أسبوع، زواج شقيقته بشكل سري من شخص يدعى من أبناء محافظة إب.ولفتت المصادر إلى أنه تم القبض على الجاني وإيداعه في سجن مدينة الصالح بمدينة الحوبان، وتسليم الطفل إلى والده .ونوهت المصادر برفض قيادات المليشيا، إحالة القضية إلى النيابة، رغم انقضاء أسبوع على وقوعها، بدعوى عدم إجماع أولياء الدم، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء.وتشهد عدة محافظات يمنية، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاع ملحوظ في أعداد الجرائم الجنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شابا من أبناء مديرية الراهدة، أقدم على قتل شقيقته شنقا، وأحرق جثتها في جريمة شرف..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.