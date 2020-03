شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عاما.. ما سر نجاح تيتانيك؟...تفاصيل مثيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

فيلم تيتانيك لأول مرة قبل 20 عاما، وبقي تسآؤل الجميع إ يومنا هذا، ماسر نجاح فيلم المخرج

الشه جيمس كامرون؟ عرض فيلم تيتانك أول مرة، 1 نوفم عام 1997 ،وبقي الفيلم الأك

جماهة لمدة 12 عاما، والأغ ع الإطلاق تاريخ سينما القرن العشرن بتكاليف إنتاجه التي بلغت

حوا 195 مليون دولار. يمتد الفيلم الملحمة لثلاث ساعات سينمائية، وترشح لـ14 جائزة أوسكار، وفاز

بـ11 منها، ولم يسبقه فيلم آخر بعائدات شباك التذاكر إلا فيلم "أفاتار" للمخرج نفسه، بعد 12 عاما.

يتحدث الفيلم عن كارثة بشرة مبنية ع أحداث واقعية للسفينة الأك شهرة ألا وهي الـ(التيتانيك)،

ع قصة حب رومانسية ع م الباخرة العابرة للأطل. كما يسلط الضوء ع التباين الطبقي

المجتمع آنذاك، وتحرضه ع مسالة تحرر المرأة، فحبكة القصة قوة بعناصرها الثلاثة، والتي لامست

القلوب بتاريخ كارثة بشرة وبقصة حب، وبتسليطها الضوء ع الصراع الطبقي تلك الفة ومنها

أيضا تفرعت قضية تحرر المرأة. الفيلم مفعم بروح الأمل والحب ع التناغم العا ب بط الفيلم

ليوناردو دي كابرو وكيت وينسليت، النابض بالشباب والعفوة. أما أغنية الفيلم "will heart My

on go "للمطربة سيل ديون، التي ساهمت نجاحه، فقد احتلت الصدارة ذلك العام بعد عرض

الفيلم، وكانت أغنية بسيطة ومنسابة اختارها المخرج كامون، رغم تحذيرات طاقم العمل من بساطتها

المفرطة. لعله سر العبقرة ومفاتيح تلمس النجاح، التي يمتلكها مخرج بلغ القمة عالم السينما،

بوضوح أفكاره وسلاستها، محققا معادلة معروفة لكنها غ مستخدمة من الجميع إنها معادلة

"السهل الممتنع". ورغم كل ماذكر عن أسباب نجاح فيلم "تيتانيك" مركب الغد والأمل بعالم جديد،

بحبكته الرومانسية الرقيقة ومشاهده البانورامية الرائعة، إلا أن سر النجاح لم ولن يتوصل إ تحديده

أحد، وكما يعتقد أن السر يكمن الخلطة السحرة لكامو

