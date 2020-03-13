شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة "نيللي كريم" تثير غضب جمهورها مجددا وتنشر صورة لها وهي عارية ..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? النجمة "نيللي كريم" تثير غضب جمهورها مجددا وتنشر صورة لها وهي عارية ..تفاصيل جديد اب برس​ Advertisements يد أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم، غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لها على صفحتها على إنستغرام ظهرت فيها عارية الصدر والأكتاف. وانهالت التعليقات الغاضبة على صفحة الفنانة، وطالبها المعلقون والمتابعون بعدم تشويه صورتها الجميلة لديهم باعتبارها نجمتهم المفضلة. وكانت الفنانة قد نشرت صورة سابقة لها وهي ترتدي المايوه خلال رحلة استجمام في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر في أغسطس الماضي أثارت غضبة جمهورها، حيث عبروا عن غضبهم من خلال التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها نجمتهم المفضلة. يد أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم، غضب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة لها على صفحتها على إنستغرام ظهرت فيها عارية الصدر والأكتاف. وانهالت التعليقات الغاضبة على صفحة الفنانة، وطالبها المعلقون والمتابعون بعدم تشويه صورتها الجميلة لديهم باعتبارها نجمتهم المفضلة. وكانت الفنانة قد نشرت صورة سابقة لها وهي ترتدي المايوه خلال رحلة استجمام في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر في أغسطس الماضي أثارت غضبة جمهورها، حيث عبروا عن غضبهم من خلال التعليقات بسبب الوضعية التي ظهرت بها نجمتهم المفضلة.

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