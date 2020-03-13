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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? وفاة اعلامية عربية شهيرة ومقدنة البرنامج الشهير"صباح الخير يا عرب" جديد اب برس​ Advertisements لإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة البرنامج الشهير"صباح الخير يا عرب" على"أم بي سي"، بعد صراع مع مرض السرطان. وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة وواجهته علاجيا وتابعت مسيرتها ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية. لإعلامية العراقية آلاء العوادي مقدمة البرنامج الشهير"صباح الخير يا عرب" على"أم بي سي"، بعد صراع مع مرض السرطان. وأصيبت العوادي بمرض السرطان منذ فترة وواجهته علاجيا وتابعت مسيرتها ولكن في النهاية أنهكها المرض حتى وافتها المنية.

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