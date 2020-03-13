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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل:مقتل وإصابة أكثر من 20 حوثيا بنيران قوات الجيش غرب الضالع...تفاصيل

قتل وأصيب اليوم الجمعة أكثر من 20 من مليشيا الحوثي الانقلابية بتصدي قوات الجيش الوطني وإحباطه لهجوم في

تي الفاخر وحجر غرب محافظة الضالع. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أحبطت هجوما حوثيا على مرتفعات عثمان ومعسكر الجب في محافظة الضالع. جديد اب برس​ Advertisements وأضاف المصدر أن أدى الهجوم ادى الى سقوط أكثر من 20 قتيلا وجريحا من عناصر مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر كبيرة بنيران الجيش الوطني بجبهات شمال وغرب الضالع.

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