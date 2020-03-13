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عدن - ياسمين التهامي - الكهرباء تحذر ملاك المولدات الخاصة المخالفين لرسوم الاشتراك...تفاصيل

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة، ملاك المولدات الخاصة، من عدم الالتزام برسوم الاشتراك الشهري .. مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبا) أنه تم تخفيض الاشتراك الشهري في الكهرباء التجارية من 2400 ريال إلى 1200 شهرياً، وتكاليف دخول الخدمة إلى 15 ألف ريال، كحد أعلى شاملة قيمّة العداد وملحقاته وأجور العمال والتأمين وكابل الخدمة من العداد إلى المنزل.

جديد اب برس​

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ودعا البيان، وزارة الداخلية وأمانة العاصمة إلى التعاون مع وزارة الكهرباء في ضبط ملاك المحطات التجارية المخالفين لرسوم الاشتراك الشهري وخدمة الدخول وإغلاق محطاتهم وإحالتهم إلى للجهات المختصة.

كما دعت وزارة الكهرباء، المواطنين إلى الاتصال على الرقم 8000144، أو التوجه لأقرب قسم شرطة لتقديم الشكاوى ضد أصحاب المولدات التجارية المخالفين.