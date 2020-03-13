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عدن - ياسمين التهامي - شاھد: كمامة أحلام المرصعة بالألماس التي أثارت الجدل على ...تفاصيل + صور

نشرت إحدى متابعات أحلام عبر موقع ”تویتر“ صورة

لشكل الكمامة التي ترتدیھا أحلام؛ إذ طعمتھا ببعض

المجوھرات وعلقت قائلة: ”كمامة الفنانة أحلام“، وأشارت

فیھا إلى حساب الفنانة الإماراتیة على ”تویتر“، حتى

تحولت الكمامة المرصعة بالألماس ھدفا لرواد التواصل

الاجتماعي الذین سخروا منھا على نطاق واسع.

وأعاد قطاع كبیر من الجمھور مشاركة التغریدة عبر

حساباتھم، وظلوا یعلقون بطریقة كومیدیة على شكل

الكمامة بالمجوھرات، غیر أن بعضا من المتابعین تخطى

الأمر عن كونھ ”مزحة“ وبدأ ینتقد أحلام بسبب استعراض

مجوھراتھا بشكل عام على الملأ ودون أن تأخذ حیطتھا من

أن بعضھم ربما یحسدھا أو یغضب منھا جديد اب برس​ Advertisements

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