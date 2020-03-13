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عدن - ياسمين التهامي - بدعم إماراتي ..الهلال الأحمر يسير قافلة إغاثية للمحتاجين في مديرية الروضة بمحافظة شبوة..تفاصيل

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثية عبارة عن مساعدات غذائية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية ، وذلك استمرارًا للمساعدات الإماراتية التي تتم عبر خطة استهداف المحتاجين في المناطق والقرى اليمنية ، ويأتي هذا في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 250 ) سلة غذائية بمعدل ( 20 طن ) مستهدفة ( 1750 ) فرداً من الأسر المحتاجة في منطقة الشعيب وضواحيها بمديرية الروضة في محافظة شبوة. وتأتي هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية، وذلك في اطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة. من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة ، نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام فرص العمل ، وتدني مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة. يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت ( 2005 ) سلة غذائية استهدفت ( 14035 ) فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل ( 163 طن و 240 كيلو ). جديد اب برس​ Advertisements

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