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عدن - ياسمين التهامي - حادثة صادمة .. سعودية تقتل زوجها بالرصاص وعند وصول الشرطة كانت المفاجأة.. شاهد
شهدت منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية واقعة صادمة حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها أمام أولاده
وذكرت صحيفة "سبق" المحلية أن مواطنًا لقي مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير، بعد تلقيه رصاصة على يد زوجته داخل منزله.
وأضافت الصحيفة أن المعلومات الأولية كشفت أن الزوجة استخدمت سلاح ناري "مسدس" وأطلقت منه رصاصة استقرت في رأس زوجها لترديه قتيلًا في الحال دون معرفة الأسباب .
وتفاجأت الشرطة عند الوصول إلى مكان الجريمة أن الزوجين ترك خلفهما 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 12 سنة.
جديد اب برس
وبدأت الجهات الأمنية في المنطقة تحقيقاتها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام.
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