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عدن - ياسمين التهامي - مدير مطار عدن يفضح الشرعية ويناشد التحالف بالتدخل لمواجهة...تفاصيل

اطلق مطار عدن الدولي صرخة استغاثة لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت مخاطرها معظم دول العالم بمافيها الدول العظمى واصبحت الشغل الشاغل لكل دول العالم .

فيما وضع مطار عدن مازال يغرد خارج السرب وكأنه في منأى تام عن تلك المخاطر .رغم انه النافذة الجوية والمطار الرئيسي في الوقت الحالي.

جديد اب برس​

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هذا ما اكده مدير عام مطار عدن الدولي / عبدالرقيب العمري في تصريح صحفي وأوضح العمري بأنه ورغم عقد اللقاءات مع العديد من المسؤلين في وزارة الصحة ومكتب الصحة ووزارة التخطيط والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية وحصوله على مواعيد بتوفير الاجهزة والمعدات والامكانيات اللازمة للوقاية من مخاطر وصول فيروس كورونا لاسمح الله . إلا انه وللاسف الشديد لم يصل شيئ من تلك الاحتياجات الاساسية والمطالب الملحة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا .

واضاف مدير عام مطار عدن بأن الحاجة ماسة لتوفير كاميرات حرارية وأجهزة كشف حديثة كاملة ومتطورة وتزويد الفرق المتعاملة مع تلك الاجهزة وكذا الفرق العاملة بالمطار بالكمامات والملابس الواقية من مخاطر انتقال الفيروس .

بالاضافة الى سيارة اسعاف مجهزة تحهيزا كاملا لاستقبال اي حالات مشتبه بها .

وناشد بهذا الخصوص كافة الجهات الرسمية الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للاغاثة وقيادة التحالف ممثلة بالاخوة في المملكة العربية السعودية . الى سرعة توفير تلك الاجهزة لمطار عدن وتجهيزه تجهيزا كاملا يليق باهمية وبتواكب مع اهمية ومخاطر انتشار فيروس كورونا .

وطالب مدير مطار عدن الدولي في ختام تصريحه ، الحكومة وكل الجهات والمنظمات الدولية والانسانية وقيادة التحالف العربي بتحمل مسؤلياتهم الانسانية امام الشعب اليمني قبل وقوع الفأس بالرأس .

مشيرا الى أن ادارة المطار قد بذلت جهودا ذاتية في اطار الاستعداد لمواجهة اي طارئ لا سمح الله ولكن لاتفى بالغرض . الذي يتطلبه مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.