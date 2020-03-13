شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تلغي صلاة الجمعة والجماعة وتغيّر صيغة الأذان بهذا اللفظ بسبب كورونا.. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة تاريخية بالكويت ، وثق مقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صوت مؤذن في أحد مساجد الكويت وهو يختم الأذان بجملة " ألا صلوا في رحالكم ".

ويأتي ذلك بعد توجيه وزارة الأوقاف في الكويت بإيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض والاكتفاء برفع الأذان خشية من انتشار كورونا.

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ويأتي توجيه المؤذنين في مساجد الكويت أن يلحقوا بالأذان قول " ألا صلوا في رحالكم " سابقة تاريخية من نوعها في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهة الفيروس.

وتسبب المقطع في جدل واسع على منصات التواصل، حيث انهالت التعليقات على المقطع ومنها: " اللهم ارفع عنّا البلاء ، وأدفع الوباء ، وأنزل رحمتك ولطفك على العباد ياربّ العالمين ".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر كويتية فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت إيقاف الصلوات الخمس في المساجد،على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط.

وجاء القرار تماشيا مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والفتوى الصادرة بهذا الشأن.

وأضافت صحيفة القبس الكويتية أنه سيتم منع دخول المصلين إلى المساجد، حماية لصحتهم.

يذكر أن عبارة " ألا صلوا في رحالكم" هي من الموروث الديني ومن السنة النبوية، وكانت تستعمل في عصر الصحابة، للإعلام بترك صلاة الجمعة والجماعة بسبب الوحل والمطر.

وبحسب الأثر النبوي فإن الصحابي ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، وقل: صلوا في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.

كما أن الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، من أعذار ترك الجماعة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مناديا فيؤذن، ثم يقول على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.