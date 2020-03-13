شكرا لقرائتكم خبر عن نيزك ضخم يضرب الكرة الأرضية ويسقط على هذه الدولة .. شاهد أول (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط نيزك ضخم، يوم أمس الخميس 20 فبراير/ شباط، في قرية سيكيجسا في كاريليا شمال غربي روسيا. والتقطت كاميرات المراقبة النيزك وهو يسقط بسرعة كبيرة في الساعة 04:35 بالتوقيت المحلي واستمرت حوالي ست ثوان. أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements ويظهر مقطع الفيديو على يسار الشاشة كيف سقط النيزك فوق القرية، وبعد ذلك حدث وميض ساطع وانتهى بانفجار ضخم، كما ذكر أهالي القرية.

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