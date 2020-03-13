شكرا لقرائتكم خبر عن قرش عملاق ينتزع ‘‘أخطبوط’’ من تحت صخرة في قاع البحر ويفترسه بطريقة مروعة أمام أعين الغواصين .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس قرش لأخطبوط بطريقة مروعة.
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ويظهر الفيديو قيام القرش بالبحث عن فريسته الأخطبوط بين الصخور، ثم إخراجه بالقوة وافتراسه أمام أعين الغواصين بالقرب من ساحل جزيرة بالي.
وتابع القرش، بعد افتراس الأخطبوط، البحث عن الطعام بين الصخور في قاع البحر.
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