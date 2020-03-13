اخبار الخليج / اخبار اليمن

قرش عملاق ينتزع ‘‘أخطبوط’’ من تحت صخرة في قاع البحر ويفترسه بطريقة مروعة أمام أعين الغواصين .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرش عملاق ينتزع ‘‘أخطبوط’’ من تحت صخرة في قاع البحر ويفترسه بطريقة مروعة أمام أعين الغواصين .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس قرش لأخطبوط بطريقة مروعة.

 

أخبار جديدة من الخليج 365:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويظهر الفيديو قيام القرش بالبحث عن فريسته الأخطبوط بين الصخور، ثم إخراجه بالقوة وافتراسه أمام أعين الغواصين بالقرب من ساحل جزيرة بالي.

 

 

وتابع القرش، بعد افتراس الأخطبوط، البحث عن الطعام بين الصخور في قاع البحر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرش عملاق ينتزع ‘‘أخطبوط’’ من تحت صخرة في قاع البحر ويفترسه بطريقة مروعة أمام أعين الغواصين .. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا