شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة .. لن تصدق ما هي آخر كلمة قالها على المنبر (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع واقعة غريبة وقعت بسبب الأمطار في مصر.

وكتب الصحفي صبحي بحيرى عن الواقعة قائلا :" غاب إمام الأوقاف بسبب الأمطار.. فتوفي وهو ينطق بالشهادتين على المنبر..يا لها من حسن خاتمة". أخبار جديدة من الخليج 365: Advertisements

وأضاف بحيري أن جارى صديق المسجد العبد المتسم دائما الحاج شعبان، صعد إلى المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، نطق الشهادتين وصعدت روحه إلي بارئها.

وأوضح أنه تأكد أمس غياب إمام الأوقاف الذى يأتى من بنها – شمال القاهرة- بسبب الأمطار، ليحل محله اليوم هذا العبد الصالح ليلقى الله وهو على منبر رسول الله، منوها "ماذا بينك وبين الله يا عزيزى.. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع الواقعة، معربين عن حزنهم لمفارقة الخطيب الراحل، وأن ذلك من حسن خاتمة الله له.

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