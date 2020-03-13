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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: عواقب وخيمة.. واشنطن تستدعي السفير الصيني بعد اتهام بكين لـ”أمريكا” بالوقوف وراء نشر فيروس كورونا

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، السفير الصيني في واشنطن، تسوي تيانكاي، بسبب تصريحات بلاده بشأن نقل الجيش الأمريكي فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية “الحدث”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الصينية، تشاو لي جيان، أعلن أمس الخميس، أن الجيش الأمريكي قد يكون جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضرراً بسبب تفشي هذا الفيروس الخطير.

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عاجل: عواقب وخيمة.. واشنطن تستدعي السفير الصيني بعد اتهام بكين لـ”أمريكا” بالوقوف وراء نشر فيروس كورونا



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وقال المتحدث، في تغريدة بالإنجليزية على حسابه بموقع “تويتر” اطلع عليها “الميدان اليمني” متسائلاً “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة.. كم عدد الناس الذين أصيبوا به وما هي أسماء المستشفيات.. ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان”.

اتهام بكين لـ”أمريكا” بالوقوف وراء كورونا

وطالب المتحدث واشنطن بالتحلي “بالشفافية وإعلان بياناتها” وأضاف “أمريكا مدينة لنا بتفسير”.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات.