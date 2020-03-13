شكرا لمتابعة خبر عن زوجة سعودية جريئة تصعق كافة افراد عائلتها وتقتل زوجها بالرصاص ..وعندما وصلت الشرطة وشاهدت الجثة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وارعبت كل رجال الشرطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة سعودية جريئة تصعق كافة افراد عائلتها وتقتل زوجها بالرصاص ..وعندما وصلت الشرطة وشاهدت الجثة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وارعبت كل رجال الشرطة

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة سعودية جريئة تصعق كافة افراد عائلتها وتقتل زوجها بالرصاص ..وعندما وصلت الشرطة وشاهدت الجثة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وارعبت كل رجال الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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