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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس فيروس كورونا ولا هجوم امريكي.. كارثة مروعة تزلزل إيران قبل قليل وتصعق كل الايرانيين داخل ايران وخارجها..شاهد ولن تصدق ماحدث

لقي 12 شخصا حتفهم و تسمم 40 آخرين في محافظة مازندران بشمال إيران جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا.

وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأهواز وفي إقليم كردستان إيران 53 شخصا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.

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ليس فيروس كورونا ولا هجوم امريكي.. كارثة مروعة تزلزل إيران قبل قليل وتصعق كل الايرانيين داخل ايران وخارجها..شاهد ولن تصدق ماحدث



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