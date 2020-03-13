شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تسريب صور فاضحة للفنانة "رانيا يوسف" وهي تمارس هذا الفعل الفاضح داخل الحمام .. (صور صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد أن أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلا بفستانها الفاضح خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عادت لنشر صور جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مسبح.

وانهالت التعليقات على صور الفنانة وهي ترتدي ملابس محتشمة داخل حمام سباحة، وقال الناشط محمد مصطفى: "نزلت الماء بهدومها، أخيرا".

وعلقت متابعة أخرى بالقول: "يعني تروح المهرجان بالمايو وتنزل البسين بلباس الشغل".

https://twitter.com/RaniahYousief/status/12302095919606456340

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