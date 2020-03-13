شكرا لبحثكم عن خبر وكيل وزارة الصحة: لا كورونا في اليمن ولدينا شفافية كاملة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يمني سبورت/خاص:

قال وكيل وزارة والصحة لشؤون الرعاية الصحية الاولية د.علي الوليدي ان الوزارة انشات غرفة عمليات ومراكز ترصد وحجر صحي لرصد اي حالة اشتباه او اصابة بمرض كورونا، مؤكدا ان وزارة الصحة اليمنية تعمل بشافية كاملة وستعمل على متابعة اجراءات الوقاية منعا لحصول اي اصابة، كما ستواصل استعداداتها لمواجهة الوباء الخطير، وعندها شجاعة للاعتراف والاعلان عن اي اشتباه او اصابة – لا سمح الله - لان ذلك سيساعد في العلاج.

جاء ذلك في منشور كتبه الوكيل الوليدي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،رصده محرر يمني سبورت، قال فيه :

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في هذا المساء أجرينا اتصال هاتفي بكل من أ.د. احمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا ود. الطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا، تركز الاتصال حول تحديات انتشار جائحة فيروس كورونا خصوصًا بعد ظهور حالات في عدد من بلدان الأقليم.

وقال :ابلغنا الأخ المدير الإقليمي ان عندنا شفافية مطلقة في حال رصد أي حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس سيعلن عنها حيث ولله الحمد لم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة في بلادنا حتى اللحظة.

واضاف: جهود كبيرة تبذل من الإخوة مدراء عموم مكاتب الصحة ومنسقي الترصد الوبائي وفرق الاستجابة السريعة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات في متابعة الوضع الوبائي لهم منا كل الشكر والتقدير لكل ما يقومون به في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا .