شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : دولة عربية تفاجئ الجميع وتصدر قرار بالاعدام لمرضى كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد القضاء التونسي، الأربعاء، بتوجيه تهمة القتل العمد لكل مصاب بفيروس كورونا المستجد، في حال عدم التزامه بقواعد الحجر الصحي، وتعمد نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين.

ونقلت صحيفة “المنبر التونسي”، عن القاضي فريد بن جحا، تأكيده “أن عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم لتطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية الذي ينص على السجن لمدة ستة أشهر مع خطية مالية وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد”.