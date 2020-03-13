شكرا لبحثكم عن خبر عاجل مواقع الحوثيين تتساقط والجيش الوطني يواصل اكتساح المليشيا في الجوف ونهم (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حققت القوات الحكومية اليوم الجمعة انتصارات جديدة ومهمة بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن) بعد معارك مع الحوثيين.
وافادت مصادر عسكرية لموقع «مأرب برس» بأن القوات الحكومية استعادة السيطرة على "جبل المضباع" و"جبل جامع" ومنطقة "الحنزوب" في المهاشمة بمديرية خب والشعف، من الحوثيين.
وإستعادت هذه المناطق - طبقا للمصادر- يعني "تأمين الخط البري الرابط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمه (الحدودية الإستراتيحية).
وقالت المصادر ان هذه الانتصارات لقوات الجيش الوطني والسيطرة على عدة مواقع تأتي في اطار عملية عسكرية جديدة بمحافظة الجوف.
فيما المعارك مستمرة شرق وادي خب في الكدن والقوات الحكومية تصل إلى مابعد الخط الدولي الرابط بين المملكة العربية السعودية ومحافظة الجوف.
وتحتل مديرية خب الشعف نحو 70٪ من مساحة الجوف ،وهي اكبر مديريات المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل مواقع الحوثيين تتساقط والجيش الوطني يواصل اكتساح المليشيا في الجوف ونهم (مستجدات طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.