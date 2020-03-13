شكرا لبحثكم عن خبر أمن العاصمة المؤقتة يدفع بقوات اضافية الى صالة الوصول والتشريفات في مطار عدن ..لماذا؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان توترا عسكريا يسود مطار عدن الدولي بعد دفع أمن العاصمة المؤقتة لقوات اضافية الى صالة الوصول وصولا الى صالة التشريفات في مطار عدن.
وحسب المصادر ان قوات التحالف العربي الذي تقوية السعودية دفعت بأربع مدرعات ونشرتها في مواقع تمركزها داخل المطار .
واضافت المصادر لصحيفة “عدن الغد” إلى ان القوات السعودية دفعت بأربع مدرعات وعدد من الجنود حيث تم نشرهم في محيط مقر تمركز قوات التحالف العربي شرق المقر ردا على انتشار قوات امن عدن.
واشارت، لايزال الوضع متوترا بين الجانبين حيث تتمركز كل قوة في مواقعها.
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