شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقعون في شر أعمالهم بعد وقوعهم في فخ صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية من السيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما واسعا، وسيطرت على مواقع في جبهة “المشجح” بمديرية صوراح.

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وأضافت المصادر، إن قوات الجيش تقدمت في جبهة المشجح بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي .

وأشارت المصادر إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، فيما وقع البعض منهم أسرى بيد الجيش الوطني.

وحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش من الحصول على أسلحة نوعية كانت بحوزة مليشيا الحوثي الانقلابية، وتؤكد أن قوات الجيش الطنق تواصل تقدمها في هذه الاثناء ولا تزال المعارك مستمرة ، وذلك بعد تحرير عدة تباب في المشجح.