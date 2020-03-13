شكرا لبحثكم عن خبر “طيران اليمنية” يوضح أسباب منع السلطات السعودية لطائراتها الهبوط في مطار جده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية اليوم ان السلطات السعودية منعت طائرتها القادمة من سيئون الهبوط في مطار جده. وأوضحت “اليمنية” أن السلطات السعودية قررت إيقاف رحلات الخطوط الجوية اليمنية لمدة 14 يوما ابتداءً من اليوم، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وأشارت الشركة ان قرار إيقاف رحلاتها سيكبدها خسائر مادية كبيرة قد يتسبب بإغلاقها تماما.

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