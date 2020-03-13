شكرا لبحثكم عن خبر بعد اقتراب تحرير " الجوف "..الحوثي يدفع بتعزيزات كبيرة لتحصين خط الدفاع الأول عن العاصمة ومنع تقدم الجيش ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة اليوم الجمعة عن تحركات قتالية كبيرة لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد. وأفادت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تواصل دفع تعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات القتال بنهم استعدادا لسن عملية واسعة. Advertisements وذكرت المصادر أن الميلشيا الحوثية دفعت بنحو أكثر من 100 طقم وآليات قتالية وأسلحة ومئات العناصر إلى مناطق صلب وحريب نهم والخانق وبالقرب من نجد العتق. وأوضحت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تحاول شن هجوم واسع على مواقع وتمركز القوات الحكومية على امتداد الجبهة. وتأتي هذه التحركات القتالية للميلشيا الحوثية بعد إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث والتي أشار فيها بشكل ضمني إلى منح الميلشيا الحوثية ضوء أخضر لنقل المواجهات إلى مناطق جديدة, في الوقت الذي تتأهب القوات الحكومية لسحق أي محاولات محتملة قادمة.

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