شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: الاشتباه في حالتي كورونا بصنعاء.. هذا ما أثبتته الفحوصات! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة (الحوثيين)، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "الجماعة"، عن المتحدث باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، د. عبد الحكيم الكحلاني، قوله "حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في اليمن، ولا صحة لما ينشر من أخبار عن حالات إصابة".

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وأضاف بأن "المختبر المركزي بصنعاء، فحص اليوم حالتي اشتباه لمواطنين مرحلين من السعودية ينطبق عليهما التعريف القياسي للحالة المعتمد من منظمة الصحة، وأثبتت الفحوصات خلوهما من فيروس كورونا"، طبقا لما نقلته "سبوتنيك" عن الوكالة الحوثية.

وأشار إلى "أنه لا توجد أي إمكانية لإجراء الفحص إلا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء".

ودعا الدكتور الكحلاني، منظمة الصحة العالمية، إلى "دعم كافة المحافظات بالأجهزة والمحاليل لتعزيز جاهزيتها لمواجهة الفيروس".