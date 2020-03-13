شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. سياسي سعودي يكشف عن مساعي هذه الشخصيات في الشرعية لإسقاط محافظة جديدة بيد الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألمح الناشط السياسي السعودي أبو وليد الغامدي إلى أن هناك شخصيات في الحكومة الشرعية تريد إسقاط محافظة جديدة في يد مليشيا الحوثي مشيراً بكلامه ذلك إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي يعمل صالح أجندة خارجية ويعمل على إسقاط المحافظات بيد مليشيا الحوثي مثلما حدث في نهم والجوف حين رفض معين عبدالملك صرف مرتبات أبطال الجيش الوطني في هاتين الجبهتين ما أدى إلى انسحاب مئات من أبطال الجيش بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس جراء تأخير رواتبهم لأشهر عديدة وهو ما أنعكس سلباً على ابطال الجيش الوطني وصب لصالح مليشيا الحوثي التي حققت تقدمات كبيرة وبسهولة وبفضل تعاون معين معها وعدد من الشخصيات في الشرعية الموالية لمعين وخيانته.

حيث وجه السياسي السعودي الغامدي، تساؤلاً مُحرجًا لحكومة الشرعية بشأن محافظة الضالع.

وقال في تغريدة لع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لماذا حكومة الشرعية تريد سقوط الضالع بيد الحوثي؟ لم أجد إجابة شافية كافية عند هذا السؤال".