شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: بيان هام من طيران اليمنية بخصوص وقف رحلاتها الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر طيران اليمنية بيانا هاما بخصوص وقف رحلاته الى المملكة العربيةالسعودية. جاء في البيان: Advertisements عدن في 13 مارس 2020 اعلنت السلطات السعودية عن ايقاف مطاراتها الجوية امام رحلات الطيران من ضمنها رحلات الخطوط الجوية اليمنية لمدة 14 يوم ابتداء من يومنا هذا الجمعة.. حتى اشعار اخر ... وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية , تؤكد اليمنية بانة باستطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل او إلغاء حجوزاتهم للتذاكر المصدره على خط جده والرياض على متن رحلاتها بسبب الاجراءات المتخذة دون دفع اي غرامات او مبالغ اضافية وذلك الي نهاية شهر ابريل 2020.

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