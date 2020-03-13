شكرا لبحثكم عن خبر عاجل الكشف عن سبب التوتر العسكري بين السعودية والمجلس الانتقالي في مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان حالة توتر يسود مطار عدن الدولي بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين قوات الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وحسب مصادر محلية ان سبب التوتر عقب وصول قوات جنوبية تم تدريبها في السعودية لتولي حماية امن مطار عدن وهو ما تم رفضه من قبل قيادات الانتقالي.

ونقلت مصادر محلية ان المجلس الانتقالي دفع اليوم الجمعة بقوات من الحزام الامني الى داخل مطار عدن فيما دفعت السعودية بأربع مدرعات وجنود ونشرتها في مواقع تمركزها داخل المطار.

وافادت المصادر ان التوتر لا زال يسود المطار حتي اللحظة.