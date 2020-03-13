شكرا لبحثكم عن خبر كيف تكشف دخول غريب إلى حسابك على غوغل وتجسسه عليك؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمتلك غوغل تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص، ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من قراصنة الإنترنت الذين يحاولون اختراقه.

وفي بضع خطوات بسيطة، يمكن مراجعة مواقع تسجيل الدخول إلى حسابات غوغل في الوقت المباشر. ويمكن أيضا معرفة مكان تسجيل الخروج مؤخرا في آخر 28 يوما.

وتقدم غوغل خيار تسجيل الخروج من الأجهزة التي لم تعد تستخدمها، أو تساعدك على تأمين حسابك إذا رأيت جهازا غير مألوف.

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الدخول إلى حسابك في غوغل:

أولا، انتقل إلى حساب غوغل الخاص وانقر على صورة ملفك الشخصي، حيث يجب أن ترى الخيار المسمى "إدارة حساب غوغل"، لتصل إلى خيار "الأمان".

وفي قسم "الأمان"، انتقل إلى خيار "أجهزتك" وانقر على "إدارة الأجهزة". وهنا ستتمكن من معرفة مكان تسجيل دخولك حاليا ووقت وتاريخ ومكان استخدام حسابك.

- كيفية التحقق من مكان تسجيل الخروج مؤخرا:

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ستحتاج إلى اتباع الخطوات نفسها بالضبط المذكورة أعلاه، حتى تقوم بالنقر فوق "إدارة الأجهزة".

وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة، ستحتاج بعد ذلك إلى التمرير لأسفل إلى "أين قمت بتسجيل الخروج"، وستظهر أمامك الأجهزة التي قام حساب غوغل بتسجيل الخروج منها خلال آخر 28 يوما.

ولتسجيل الخروج من حساب غوغل الخاص، من جهاز لم تعد تستخدمه، ستحتاج إلى اتباع الخطوات المذكورة أعلاه حتى مرحلة "إدارة الأجهزة".

وبمجرد رؤية الجهاز الذي تريد تسجيل الخروج منه، حدده ببساطة وانقر فوق "تسجيل الخروج".

- كيفية تأمين حساب غوغل الخاص بك ضد جهاز غير مألوف

كما هو الحال مع الخطوات أعلاه، ستحتاج إلى الوصول إلى قسم "إدارة الأجهزة" ثم يمكنك النقر فوق "عدم التعرف على جهاز".

وسيُتاح لك بعد ذلك خيار تغيير كلمة المرور، وإذا قمت بذلك، فسيتم تسجيل خروجك من جميع الأجهزة بخلاف الجهاز الذي استخدمته لإنشاء كلمة مرور جديدة.

المصدر: ذي صن