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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن بشبوة يلقي القبض على قاتل رجل الأعمال ناصر صالح بادخن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 - شبوة
ألقت أجهزة الأمن بمحافظة شبوة في الساعات الأولى من صباح اليوم على قاتل رجل الأعمال ناصر صالح بادخن مالك محل تجاري لبيع العسل .
حيث أكدت مصادر مطلعة أن قوة كبيرة يقودها قائد القوات الخاصة العميد الركن عبدربه لعكب الشريف، دخلت منطقة المصينعة في تمام الساعة الواحدة صباحاً لمحاصرة منزل الجاني و الذي سلم نفسه طواعية للقوة.
هذا و كشف مدير الأمن العميد الركن عوض الدحبول عن أسم القاتل والذي يدعى قيس رويس مخاش الطوسلي مؤكدا على ضرورة تثبيت دعائم الأمن و الأمان و تعزيز ركائز أساسية للاستقرار في عموم المحافظة.
الجدير بالذكر أن القاتل قام بفعلته قبل يومين بطعن رجل الأعمال ناصر صالح بادخن في محله التجاري في وسط مدينة عتق مركز المحافظة ليهرب بعدها ، ليتم التعرف عليه بعد الـ 48 ساعة من خلال كاميرات مراقبه في أحد المحلات التجارية المقابلة لمحل المجني عليه.
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