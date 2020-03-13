شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يشيد بالبطولات التي يسطرها الجيش والمقاومة في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج 365 ـ متابعات

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها الجيش في جبهات الضالع، وما يقدمه من نموذج في التصدي الشجاع لميليشيا الحوثي، وتلقين عناصرها المتمردة هزائم قاسية ومذلة.

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جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، على مستجدات الأوضاع في جبهات الضالع وتطورات العمليات الميدانية والقتالية، على ضوء التحشيد الحوثي المستمر لتحقيق أي اختراق، وإفشال كل تلك المحاولات وتلقين الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وبتوجيهات من المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن تتوانى في تقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.. مترحما على أرواح جميع الشهداء الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل استكمال إنهاء الانقلاب واجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الامن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.

ووفق وكالة "سبأ" فقد وجه رئيس الوزراء بالاهتمام باسر الشهداء ورعاية الجرحى والمصابين، مؤكدا ان تضحياتهم لن تذهب هدرا وستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن.

واستمع رئيس الوزراء من قائد محور الضالع، إلى شرح حول الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع، والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي.