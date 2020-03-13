شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل أكثر من 20 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش غرب الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020 الخليج 365 ـ الضالع Advertisements قتل وأصيب أكثر من 20 من مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم في جبهتي الفاخر وحجر غرب محافظة الضالع. وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش أحبطت، اليوم، هجوما حوثيا على مرتفعات عثمان ومعسكر الجب، ما أدى لسقوط أكثر من 20 قتيلا وجريحا من عناصر مليشيا الحوثي. يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتكبد خسائر كبيرة بنيران الجيش الوطني بجبهات شمال وغرب الضالع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 20 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش غرب الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.