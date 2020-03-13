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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تنهب مستودعات هيئة مستشفى الجوف العام بمدينة الحزم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 ـ الجوف
أكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أقدمت، اليوم الجمعة، 13/آذار/2020، على نهب أدوية من مستشفى الجوف العام.
وقالت المصادر إن مسلحي المليشيا نهبوا مستودعات الأدوية الطبية التابعة لهيئة مستشفى الجوف العام، والمراكز الصحية بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن شاحنات نقل تابعة للمليشيات غادرت مدينة الحزم في الجوف باتجاه العاصمة صنعاء وعلى متنها الادوية والمعدات الطبية.
يذكر أن المليشيا مارست عمليات نهب على نطاق واسع في مديريتي الغيل والحزم بعد اقتحام مسلحيها لهما الأسبوع قبل الماضي.
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