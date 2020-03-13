مصدر يكشف "لليمن العربي" عن آخر مستجدات الخطوط الجوية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي



أكد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه لا توجد زيادة في أسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية.

وقال المصدر "لليمن العربي" الرحلات الجوية من اليمن إلى الهند ومصر وغيرها مستمرة بنفس السعر السابق.

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وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، داعيا إلى عدم المساهمة في نشر الشائعات.

وأوضح أن الزيادة التي فرضت لم تكن تستهدف الرحلات الجوية المعروفة، إذ أنها خصتت لنقل اليمنيين العالقين في أراضي الدولة - الذين اوشكت إقامتهم على الانتهاء - إلى المملكة فقط، برسوم تتراوح مابين 500 إلى 600 دولار.

وعن سبب ارتفاع هذه التذاكر، قال المصدر إن الطائرة تضطر للعودة من جدة إلى المكلا وسيئون من دون ركاب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة.

الجدير بالذكر، أن الأجواء السعودية علقت رحلاتها اليمن، لعدم تطبيقها الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ووجهت بعودة إحدى الرحلات اليوم الجمعة.