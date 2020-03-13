شكرا لبحثكم عن خبر أخيرًا .. حسناء الخليج الفنانة الصغيرة حلا الترك تتزوج .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ والان مع التفاصيل

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