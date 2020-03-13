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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجـــــل : أوضاع خطيرة في مكة المكرمة .. وتحذير رسمي عاجل

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية اليوم من مخاطر التغييرات الجوية خلال الأيام المقبلة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وفقا لصحيفة وأضاف القرني: تضمن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال اليوم (الخميس). ودعا المسؤول السعودي إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها. وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع. ومن جانبه نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، سالكي طرق جدة ومكة من أتربة زاحفة على الطرق. وقال عبر حسابه في تويتر على سالكي الطرق الرابطة بين جدة مكة ثول خليص غران رابغ التنبه إلى وجود ريح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق وحواشيه طوال نهار اليوم وكانت هيئة الأرصاد السعودية توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك الرياض والقصيم، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية

