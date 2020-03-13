شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير : توتر عسكري في مطار عدن الدولي بين قوات التحالف العربي وامن عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان هام وعلجل .. من البنك المركزي في العاصمة الموقتةعدن (نص البيان ) هام وخطير للغاية : تصريحات مخيفة لمدير مطار عدن بخصوص فيروس كورونا السعودية : تطمئن الانتقالي بعد منع بعض قياداته من العودة الى العاصمة عدن شاهد في الفيديو.. مذيعة جديدة تظهر وتخطف الانظار على قناة الجزيرة .. ومتابعون: “حورية الأرض“ جمعت بين جمالين وأطاحت بالإعلامية “علا الفارس“ (فيديو)"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير : توتر عسكري في مطار عدن الدولي بين قوات التحالف العربي وامن عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.