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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل وردنا الأن: الانتقالي يحاصر المعاشيق ومعسكر القوات السعودية في عدن..تفاصيل
نشر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قواته في عدن وسط استعداد قتالي كبير امتد الى لحج وأبين .
وقال مصدر مطلع ان قوات الانتقالي بقيادة مختار النوبي انتشرت في محيط قصر المعاشيق الرئاسي , ومعسكر القوات السعودية في البريقة , وسط استعداد قتالي عالي و بالتزامن قامت قوات الانتقالي في لحج باغلاق المنافذ مع المحافظات الشمالية .
جديد اب برس
واوضح المصدر ان قوات الانتقالي قطعت كافة المنافذ المؤدية الى معسكر التحالف الذي تتمركز فيها القوات السعودية .
وذكر المصدر ان قوات الانتقالي التي يقودها صالح السيد وجلال الربيعي انتشرت في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج , كما قامت باغلاق المنافذ والطرقات مع المحافظات الشمالية .
واضاف المصدر ان قائد قوات الانتقالي في ابين عبداللطيف السيد وجه برفع درجة الاستعداد القتالي .
إلى شنت قوات الانتقالي حملات مداهمة ضد ما قالت عنه خلايا تابعة للاصلاح وصادرت أسلحة في الشيخ عثمان .
في الاثناء تصاعد التوتر في مطار عدن , بعد قيام قوات موالية لشلال شايع بالانتشار في محيط مطار عدن واتخاذ مواقع قتالية في مواجهة تمركز القوات السعودية في مطار عدن , والتي ردت بنشر مدرعات .
وتصاعد التوتر العسكري بين الانتقالي والقوات السعودية في عدن , عقب قيام السعودية بمنع خمسة قيادات الانتقالي من العودة إلى عدن .
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