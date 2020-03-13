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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن: رئيس الوزراء يشيد بالبطولات في جبهات الضالع...تفاصيل

الضالع (كريتر سكاي) خاص

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها الابطال الميامين في جبهات الضالع، وما يقدمونه من نموذج في التصدي الشجاع لميليشيا الحوثي، وتلقين عناصرها المتمردة هزائم قاسية ومذلة.

جديد اب برس​

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جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، على مستجدات الأوضاع في جبهات الضالع وتطورات العمليات الميدانية والقتالية، على ضوء التحشيد الحوثي المستمر لتحقيق أي اختراق، وإفشال كل تلك المحاولات وتلقين الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لن تتوانى في تقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.. مترحما على أرواح جميع الشهداء الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل استكمال إنهاء الانقلاب واجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الامن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.

ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام باسر الشهداء ورعاية الجرحى والمصابين، مؤكدا ان تضحياتهم لن تذهب هدرا وستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن.

واستمع رئيس الوزراء من قائد محور الضالع، إلى شرح حول الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع، والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي.