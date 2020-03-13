شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020? بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر السعودية تمنع المسافرين اليمنين من الوصول الى أراضيها

بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون متعذرة بفايروس كورونا في الوقت الذي لم تمنع أي طائرة غير الطيران اليمني جديد اب برس​ Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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