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بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان اغلقت منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 13-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 13-3-2020?

بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر

السعودية تمنع المسافرين اليمنين من الوصول الى أراضيها
بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون

متعذرة بفايروس كورونا في الوقت الذي لم تمنع أي طائرة غير الطيران اليمني

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان اغلقت السعودية منفذ الوديعة البري قبل اسبوعين قامت السعودية على منع طيران اليمنية من الهبوط في مطار جدة والوقوف في مطار سيئون..تفاصيل الكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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