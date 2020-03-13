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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل:علان «سعودي» هام لجميع المقيمين والوافدين بما فيهم «اليمنيين»...تفاصيل
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أن هناك لجنة شكلت للرد على جميع التساؤلات التي يطرحها المقيمين في المملكة ممن سافروا إلى بلدان موبوءة بفيروس كورونا عن مصير تجديد تأشيرات الخروج والعودة والإقامات المتوقع انتهاؤها قريبا وهم خارج المملكة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية حفاظا على سلامة الجميع وتم خلالها تعليق السفر من وإلى تلك الدول .
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وردا على تساؤلات البعض عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت المديرية ان هناك لجنة تتابع معالجة جميع الحالات التي تأثرت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد، وسيتم إعلانها في حينه.
وكانت أبرز التساؤلات تضمنت كيف يتم تمديد الخروج والعودة للعالقين في بلدانهم من قبل الإجراءات الاحترازية.
وما هي الإجراءات المترتبة على القرار على المقيمين خارج المملكة من حاملي تأشيرة الخروج والعودة والإقامات قريبة الانتهاء أيضا.
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