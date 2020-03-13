شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لمواجهة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة في اليمن التص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اللجنة الفنية لمواجهة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة في اليمن التص

أكدت اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة وباء فيروس كورونا، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن في الجمهورية اليمنية، ولا صحة لما ينشر من أخبار عن حالات إصابة باليمن.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة الفنية المشتركة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي حالة إصابة .. مشيرا إلى أنه لا توجد أي إمكانية لإجراء الفحص إلا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالعاصمة صنعاء.

وطالب الدكتور الكحلاني منظمة الصحة العالمية بدعم كافة المحافظات بالأجهزة والمحاليل لتعزيز جاهزيتها لمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن المختبر المركزي بصنعاء فحص اليوم الجمعة حالتي اشتباه لمواطنين مرحلين من السعودية ينطبق عليهما التعريف القياسي للحالة المعتمد من منظمة الصحة وأثبتت الفحوصات خلوهما من فيروس كورونا.. مؤكدا التزام اللجنة بالتعامل مع هذا الأمر بكل مهنية وشفافية. جديد اب برس​ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفنية لمواجهة كورونا تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة في اليمن التص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.